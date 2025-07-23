Жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе к юбилею Суворова

23 июля 2025, 16:49

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В музее Вооружённых сил России стартовал Всероссийский творческий конкурс «Как много в имени Суворов для сердца русского слилось». Конкурс будет проводиться до 1 декабря в рамках празднования Года защитника Отечества. Он также приурочен к 295-летию со дня рождения выдающегося русского полководца Александра Суворова, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Принять участие в конкурсе могут граждане в возрасте от 7 лет. Первый этап – регистрация участников и сдача конкурсных работ – проходит с 22 июля по 1 октября. Со 2 октября по 1 декабря эксперты оценят работы в заочном формате и наградят победителей.



Работы будут принимать в трёх номинациях:



«Образ А.В. Суворова в живописи и графике». Участники представляют творческую работу в виде живописного или графического произведения;

«Образ А.В. Суворова в поэзии». Это авторское стихотворение, посвящённое личности, подвигам, стратегическому наследию или значению А.В. Суворова в истории России,

«Образ А.В. Суворова в медиаискусстве». В этой номинации можно представить видеоролики, раскрывающие образ полководца и актуальность его принципов.

«Проведение такого конкурса особенно важно в Год защитника Отечества. Фамилия Суворова первой приходит нам в голову, когда мы говорим об образце стратегического военного гения. Более 60 сражений, увенчавшихся победой! Кто ещё может похвастаться подобным достижением? Это действительно легендарная личность, которую необходимо всячески популяризировать», – отметила директор выступающего организатором мероприятия Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.