Серпуховский завод поставляет лифты уже почти в 70 городов России
География поставок Серпуховского лифтостроительного завода в этом году охватила 69 городов 33 регионов России. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Самые крупные отгрузки сегодня приходятся на Московскую область – более 30% общего объема, Татарстан (около 10%), Краснодарский край (свыше 6%)», – рассказал заместитель гендиректора по развитию Серпуховского лифтостроительного завода Дмитрий Захаров.Большая часть отгрузки, свыше 30%, приходится на города Подмосковья. Лифты СЛЗ будут установлены в городах Мытищи, Дзержинский, Домодедово, Одинцово, Балашиха, Чехов, Серпухов, Клин и других.
Кроме городов Подмосковья, лифты подмосковного предприятия поставляются в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Самару, Уфу, Чебоксары, Тюмень, Краснодар, Волгоград, Киров, Новосибирск, Читу, Воронеж и Архангельск. Поставки также запланированы в Мариуполь, Евпаторию и Керчь.
Серпуховской лифтостроительный завод входит в ГК «Садовое кольцо».