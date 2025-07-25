В Истре запущен распределительный центр крупного бьюти-ретейлера
В Подмосковье открыли крупнейший распределительный центр компании «Золотое Яблоко» площадью 47 тыс. кв. м. Он начал работу в индустриальном парке «Ориентир-Запад» в Истра, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Мощности и оснащение логистического объекта позволят обрабатывать более 100 млн. единиц продукции в год. Центр повысит логистическую мощность федерального бьюти-ретейлера в Центральном регионе России. В новом распределительном центре уже создано более 600 рабочих мест», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Расширение площадок в Центральном федеральном округе поможет компании обеспечивать растущий спрос на товары для красоты и здоровья, оперативно пополнять ассортимент своих магазинов.
Сейчас в 20 городах России работают 38 магазинов «Золотое Яблоко». К лету штат компании превысил 14 тыс. человек.