Продажи косметики подмосковного производителя в Казахстан выросли вдвое

Фото: пресс-служба компании «Аравия»
Объём продаж продукции подмосковной компании «Аравия» в Казахстан с начала года достиг 80 млн рублей. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«С начала года доля продаж продукции в Казахстан достигла 80 млн рублей, что на 94% больше прошлогоднего показателя. Это связано в том числе и с выходом на местный маркетплейс. Сегодня продажи на платформе достигли 4 млн рублей. Всего продано 213 тыс. единиц продукции. В этом году планируется реализовать в Казахстан ещё 500 тыс. товаров, из которых 40 тыс. единиц придется на маркетплейс», – рассказал директор компании «Аравия» Олег Востриков.«Аравия» в начале 2025 года ввела в эксплуатацию производство косметической продукции в подмосковном Протвине. Земельный участок компании предоставил в аренду регион на льготных условиях. Инвестиции в проект оцениваются в 700 млн рублей. В ближайшее время инвестор приступит к строительству второй очереди.
Компания производит более 600 наименований косметики, в том числе импортозамещающих. Продукция «Аравии» продаётся во всех странах СНГ.
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Лора Луганская