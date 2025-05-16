Блогер из КНР познакомилась с работой «Московской Пивоваренной Компании»

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Девушка-блогер из Китая Shi Chaojun посетила подмосковное предприятие «Московская Пивоваренная Компания». Она представляет команду известного китайского блогера-миллионника Dan Dan, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Аудитория Dan Dan превышает 100 млн подписчиков, и она активно продвигает российскую продукцию на китайском рынке. Визит блогера состоялся в преддверии международной выставки-ярмарки, куда от Московской области заявились семь компаний. В их числе – производители парфюмерии и косметики «Красота и здоровье», кондитерских изделий «Би-Энд-Би», а также напитков «МПК», – рассказали в пресс-службе.Международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов пройдёт 17 мая в московском парке Зарядье. Это новое мероприятие программы «Сделано в России». Его цель – популяризировать отечественные товары через ведущие китайские онлайн-платформы.
Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Предполагается, что мероприятие существенно расширит присутствие российских брендов на международной арене, в том числе в Китае – одном из самых перспективных рынков мира.
На ярмарке Dan Dan проведет прямой эфир, где представит российские товары, доступные зрителям для покупки через китайскую торговую площадку Kuaishou.
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