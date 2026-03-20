Бизнесу в Московской области доступно более 130 объектов недвижимости за рубль

Подмосковные предприниматели за время действия программы «Недвижимость за 1 рубль» получили от региона более 300 объектов. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.



По её словам, сейчас в рамках программы бизнесу доступно ещё более 130 помещений.

«Программа имущественной поддержки бизнеса «Недвижимость за 1 рубль». Она позволяет предпринимателям получить в аренду помещение или здание, которые требуют ремонта либо реконструкции. Программа помогает обеспечить бизнес локациями на льготных условиях. Стоимость годовой аренды зависит от износа объекта. Сейчас предпринимателям доступно 134 помещения», – сказала Зиновьева.
По словам зампреда, всего за время действия программы областным предпринимателям предоставили примерно 300 объектов недвижимости.

Подобрать подходящее помещение, получить всю информацию и подать заявку на получение объекта можно на инвестиционной карте Московской области.
Лора Луганская

