Бизнесу в Московской области доступно более 130 объектов недвижимости за рубль
Подмосковные предприниматели за время действия программы «Недвижимость за 1 рубль» получили от региона более 300 объектов. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, сейчас в рамках программы бизнесу доступно ещё более 130 помещений.
«Программа имущественной поддержки бизнеса «Недвижимость за 1 рубль». Она позволяет предпринимателям получить в аренду помещение или здание, которые требуют ремонта либо реконструкции. Программа помогает обеспечить бизнес локациями на льготных условиях. Стоимость годовой аренды зависит от износа объекта. Сейчас предпринимателям доступно 134 помещения», – сказала Зиновьева.По словам зампреда, всего за время действия программы областным предпринимателям предоставили примерно 300 объектов недвижимости.
Подобрать подходящее помещение, получить всю информацию и подать заявку на получение объекта можно на инвестиционной карте Московской области.