Выручка подмосковного производителя косметики за 2025 год выросла почти на 50%

17 марта 2026, 16:08

Компания ESTILAB, которая является резидентом особой экономической зоны «Дубна», по итогам прошлого года повысила выручку на 48% по сравнению с 2024-м. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Главными факторами роста там назвали развитие дистрибуции в розничных сетях, увеличение объёма экспорта и онлайн‑продаж. По данным ведомства, международные продажи компании выросли на 55%, а обороты в сегменте электронной коммерции – на 77%.

«Дополнительным стимулом развития стали победа в двух номинациях конкурса «Знай наших». Бренд получил поддержку в программе-акселераторе RWB и Агентства стратегических инициатив «Платформа роста». Это позволило активнее расширяться и выйти на зарубежные рынки. Лидирующие позиции в портфеле компании сохранил бренд ICON SKIN, который вошёл в число самых продаваемых в розничных сетях и на маркетплейсах», – отметили в министерстве.