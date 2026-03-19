В Коломне запустят производство инженерного оборудования за 850 млн рублей

19 марта 2026, 15:08

В Коломне откроют производство инженерного оборудования для жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Новый завод построит компания «Торговый Дом АДЛ», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Правительство Московской области передало компании под инвестпроект земельный участок в аренду по упрощённой процедуре – без проведения торгов.

«Новый проект реализуют в рамках расширения действующего производства. Инвестиции составят 850 млн рублей. На заводе организуют полный цикл выпуска продукции для строительства или модернизации сетей ЖКХ, котельного оборудования. На предприятии планируют создать 40 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.