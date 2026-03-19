В Коломне запустят производство инженерного оборудования за 850 млн рублей
В Коломне откроют производство инженерного оборудования для жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Новый завод построит компания «Торговый Дом АДЛ», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Правительство Московской области передало компании под инвестпроект земельный участок в аренду по упрощённой процедуре – без проведения торгов.
«Новый проект реализуют в рамках расширения действующего производства. Инвестиции составят 850 млн рублей. На заводе организуют полный цикл выпуска продукции для строительства или модернизации сетей ЖКХ, котельного оборудования. На предприятии планируют создать 40 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.Площадь участка, переданного инвестору регионом, составляет девять гектаров. На этой территории построят производственный объект площадью 9600 квадратных метров и вспомогательные помещения. Каждый год компания сможет производить до 14 000 единиц оборудования.
Ранее ООО «Торговый Дом АДЛ» уже получало в Московской области два земельных участка без торгов. Компания запустила там производство стальных шаровых кранов больших диаметров и трубопроводной арматуры. Суммарный объем инвестиций в два проекта составил 2,5 млрд рублей.