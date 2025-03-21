БК «Химки» обыграл в Суперлиге команду из Иркутска с разницей в одно очко

Фото: пресс-службе администрации г. о. Химки
Баскетбольный клуб «Химки» в выездном матче чемпионата Суперлиги обыграли «Иркут» со счётом 77:76. Об этом сообщили в пресс-службе администрации подмосковного городского округа.
«Химчане встретили достойное сопротивление. После удачной стартовой четверти подопечные Андрея Мальцева уступали в первой половине игры восемь очков. Однако усилиями Кирилла Попова, Евгения Фидия и Сергея Михалёва команда догнала соперника. На последний перерыв гости уходили уже при шести очках отставания», - рассказали в пресс-службе.В последней четверти БК «Химки» вырвался вперёд. Несмотря на сопротивление хозяев, химчане довели игру до победы.
Следующий выездной матч химкинский клуб проведёт 23 марта. В финальном матче регулярного чемпионата Суперлиги он сразится с «Динамо» из Владивостока.
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