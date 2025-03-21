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БК «Химки» обыграл в Суперлиге команду из Иркутска с разницей в одно очко

Фото: пресс-службе администрации г. о. Химки

Фото: пресс-службе администрации г. о. Химки

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Баскетбольный клуб «Химки» в выездном матче чемпионата Суперлиги обыграли «Иркут» со счётом 77:76. Об этом сообщили в пресс-службе администрации подмосковного городского округа.
«Химчане встретили достойное сопротивление. После удачной стартовой четверти подопечные Андрея Мальцева уступали в первой половине игры восемь очков. Однако усилиями Кирилла Попова, Евгения Фидия и Сергея Михалёва команда догнала соперника. На последний перерыв гости уходили уже при шести очках отставания», - рассказали в пресс-службе.
В последней четверти БК «Химки» вырвался вперёд. Несмотря на сопротивление хозяев, химчане довели игру до победы.

Следующий выездной матч химкинский клуб проведёт 23 марта. В финальном матче регулярного чемпионата Суперлиги он сразится с «Динамо» из Владивостока.

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Владельцам оружия перед сезоном охоты в Подмосковье напомнили правила безопасности
Владельцам оружия перед сезоном охоты в Подмосковье напомнили о безопасности
21 марта 2025, 21:13

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Подмосковье с апреля стартует весенний сезон охоты. В это время особенно необходимо соблюдать законодательство в сфере оборота оружия, напомнили гражданам в Центре лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Владельцы несут персональную ответственность за сохранность оружия и его основных частей. Утрата, даже непреднамеренная, влечёт административные последствия. Разрешённое оружие должно храниться только в сейфах или металлических шкафах, исключающих доступ посторонних, как по месту регистрации, так и по месту фактического проживания», – сказали в Росгвардии.
Носить огнестрельное оружие ограниченного поражения и газовое оружие можно исключительно в кобуре и с включённым предохранителем. Владелец обязан иметь при себе документы, удостоверяющие личность, разрешение на хранение и ношение оружия, а во время охоты – ещё и охотничий билет.

Запрещается хранение оружия в транспортных средствах и его использование в нетрезвом состоянии. Нарушение правил оборота оружия и боеприпасов, в том числе их незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка предусматривает уголовную ответственность.

В Росгвардии напомнили, что весенний сезон охоты в Московской области стартует 12 апреля и завершится 28 апреля.

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Жителям Подмосковья перед дачным сезоном напомнили о пожарной безопасности
21 марта 2025, 20:55

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

С наступлением тепла в Московском регионе и приближением дачного сезона необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, которые помогут избежать беды. Об этом предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«В весенние выходные львиная доля населения Подмосковья отправится на дачу. Самое время навести порядок после зимы. Необходимо своевременно очищать участок и прилегающую территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухостоя. Запрещается выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры под деревьями, в ветреную погоду, а также вблизи зданий и строений. При наведении порядка горючие отходы, мусор, сухую траву и листья собирайте на специально выделенные площадки, в контейнеры или мешки», – сказали в экстренном ведомстве.
Там добавили, что необходимо также обустраивать противопожарные разрывы между постройками и приусадебными участками путём выкоса травы.

Нельзя загромождать дороги и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, источникам воды, используемым для пожаротушения. Они всегда должны быть свободны для проезда пожарной техники, добавили в Мособлпожспасе.

Недопустимо использовать противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями для хранения материалов или стоянки автотранспорта. Кроме того, опасно оставлять ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами на территориях, прилегающих к жилым домам.

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В Московской области будут производить комплекты для сборки домов
21 марта 2025, 20:31

Фото: пресс-служба компании Ideahouse

В Клину откроют производство домокомплектов-конструкторов. Запустить его планирует компания «Домокомплект», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Основным продуктом компании станут комплекты для сборки домов. Они будут включать все необходимые детали и комплектующие, а также подробную инструкцию для сборки. Компания намерена вложить в запуск нового производства более 100 миллионов рублей. На нём создадут порядка 40 рабочих мест.
«Предприятие планируют ввести в частичную эксплуатацию уже в IV квартале этого года. А после выхода на полную мощность компания планирует производить 240 типовых домокомплектов в год», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Для реализации проекта инвестор получил земельный участок в аренду на льготных условиях.
«По льготной арендной ставке компании предоставили 2,7 га земли. На ней разместят погрузо-разгрузочную площадку, производственный цех, склад сырья и готовой продукции, гараж для обслуживания техники, офис для персонала, пропускной пункт и помещение охраны», – уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
Компания планирует выпускать высокотехнологичные каркасы для малоэтажных зданий из клееной конструкционной древесины на основе проектов строительной компании Idea House. С их помощью можно строить прочные, долговечные каркасные дома и дома по технологии «Фахверк». Проект реализуется в рамках развития технологического суверенитета.

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В лесах Московской области пробудились насекомые-каннибалы
21 марта 2025, 20:00

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В подмосковных лесах проснулись клопы-солдатики. Активизация этих насекомых – одна из примет фенологической весны, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Эти клопы очень похожи на жуков-пожарников. Их можно заменить в кустах, траве и на стволах деревьев со второй половины марта до октября. Отличительная черта клопов-солдатиков – ярко-красная окраска и чёрный орнамент, напоминающий униформу. Глаза у них красного цвета, впереди имеет хоботок, с помощью которого они питаются и охотятся. Для человека укусы клопы-солдатики не опасны», – рассказали в ведомстве.
Насекомые на всех стадиях развития характеризуются неприятным запахом, и даже их естественные враги – многие птицы, пауки, летучие мыши и богомолы – отказываются употреблять их в пищу.

Клоп-солдатик – полифаг, он практически всеяден. Питается пыльцой, семенами, ягодами, плодами и соком растений, а также червями, членистоногими, улитками и личинками вредителей.

Эти насекомые – одни из немногих, которым свойственен каннибализм. Съесть собрата для них – вполне естественное дело, заключили в подмосковном Комлесхозе.

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#комлесхоз мо
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Калькуляторы расчёта парковочных мест в Подмосковье использовали уже 85 тыс. раз
21 марта 2025, 19:42

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Мособлархитектура совместно с Мособлгеотрестом реализовали два онлайн-сервиса расчёта количества парковочных мест для объектов жилого и нежилого назначения. Сейчас использование этих калькуляторов набирает популярность, сообщили в пресс-службе архитектурного ведомства.
«За два года специалисты воспользовались сервисами онлайн-расчёта количества парковочных мест для объектов жилого и нежилого назначения более 85 тыс. раз. Сервисы автоматизируют рутинные задачи, упрощают и ускоряют работу. Эти инструменты позволяют ещё на этапе разработки документации быстро рассчитать необходимое число мест хранения автомобилей», – пояснил министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Калькуляторы доступны для пользователей на региональном Геопортале.
«В среднем в месяц калькуляторами парковочных мест пользуются порядка 3,5 тыс. раз. Это очень удобный и простой инструмент, помогающий избежать неточностей при расчётах», – отметил гендиректор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов.
Чтобы рассчитать нужное количество парковочных мест для нежилых объектов, надо указать назначение объекта, затем из предложенного перечня выбрать функцию будущего здания и заполнить предлагаемые обязательные поля: общую площадь помещений или число сотрудников/посетителей/посадочных мест и другое. Далее следует нажать кнопку «Рассчитать». На экране появится минимальное необходимое количество парковочных мест для объекта.

Для жилых зданий требуется указать планируемую площадь квартир и исходные данные по нежилым объектам, размещаемым в рамках проекта. Сервис моментально предоставит данные по минимальному количеству машиномест для постоянного и временного хранения машин.

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