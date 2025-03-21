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Команда из Королёва выиграла масштабный турнир по чир-спорту

Фото: пресс-служба администрации г. о. Королёв

Фото: пресс-служба администрации г. о. Королёв

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Спортсменки из Королёва завоевали 23 медали разного достоинства на масштабном турнире по чир-спорту Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» и выиграли общий зачёт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Королёв представляли воспитанницы клуба «ЧирЛэнд». Во время выступлений девушки продемонстрировали высокую технику исполнения элементов, синхронность движений и невероятную энергию. Судьи отметили профессионализм и мастерство участниц, что позволило клубу завоевать 23 медали – 14 золотых, шесть серебряных и три бронзовые. В итоге команда «ЧирЛэнд» первенствовала в командном зачёте», – отметили в администрации.
За награды соревнований РФСО «Спартак» боролись около 2 тыс. спортсменок из Москвы, Мытищ, Дубны, Звенигорода, Котельников, Видного, Чехова, Раменского и других городов.

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Химкинская фехтовальщица Егорян стала призёром турнира «Московская сабля»
21 марта 2025, 16:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян из Химок выиграла серебряную медаль традиционного турнира по фехтованию «Московская сабля». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Егорян вышла в финал турнира, однако в решающем поединке со счётом 15:12 уступила сопернице и завоевала серебряную награду. Соревнования провели в память о двукратном серебряном призёре Олимпийских игр, заслуженном мастере спорта СССР Михаиле Бурцеве. В них приняли участие сильнейшие спортсмены России и Белоруссии. В личном первенстве у женщин состязались более 70 фехтовальщиц», – говорится в сообщении.
Ранее Егорян выиграла первую в истории российского фехтования серию Гран-при. Спортсменка решила потратить денежное вознаграждение на развитие детского фехтования в Химках.

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Воробьёв пригласил жителей и гостей Подмосковья на четыре уникальные выставки
21 марта 2025, 15:40

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В подмосковных государственных музеях развёрнуты четыре уникальные выставки. Они работают в «Новом Иерусалиме», Серпуховском историко-художественном музее и Звенигородском музее-заповеднике. Многие произведения никогда ранее не выставлялись в Московской области, рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Стараемся наполнять музеи Подмосковья выставками, которые были бы интересны самой разной аудитории. Хотим, чтобы в регионе можно было увидеть работы из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи, зарубежных музеев. Сейчас у нас проходят четыре знаковые выставки – Ивана Шишкина в Звенигороде, Александра Лабаса и Зорикто Доржиева в «Новом Иерусалиме», а также «Фабрика Авангарда» в Серпухове. Ждём в всех, кто интересуется искусством. Посетить выставки можно, в том числе, по «Пушкинской карте», – отметил глава региона.
Фото: Медиасток.рф

В историко-художественном музее «Новый Иерусалим» сейчас проходят две выставки. Экспозиция «Невесомость» приурочена к 125-летию со дня рождения художника-авангардиста, лидера Общества художников-станковистов Александра Лабаса. На выставке представлены шедевры художника, созданные в 1920-х - начале 1930-х годов. Главная тема в искусстве Лабаса – ощущение нового мира. Самолёты, дирижабли, городские улицы в его интерпретации теряют привычную резкость. Художник передаёт не мощь машин, а состояние человека, попавшего в пространство движения.

В экспозицию включены более 150 живописных и графических работ мастера из собраний 18 ведущих музеев России и из 12 частных коллекций. Она будет работать до 25 мая.

Фото: Медиасток.рф

Вторая выставка в «Новом Иерусалиме» – самая масштабная экспозиция в творческой биографии Зорикто Доржиева «Повелитель снов». Творчество современного бурятского художника соединяет традиции кочевой культуры, буддистские мотивы и академическую живопись. На выставке представлено 75 произведений, охватывающих почти два десятилетия работы художника.

Экспозиция будет открыта до 18 мая.

Фото: Медиасток.рф

Звенигородский музей-заповедник представляет уникальную выставку «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» из коллекции Государственного Русского музея. Она раскрывает все основные грани творчества великого русского художника, начиная с самых ранних работ. Посетить экспозицию можно будет до 29 июня. Для Звенигородского музея это уже третья выставка, посвящённая образу русской природы.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Серпухове любители искусства могут посетить выставку «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира». Там можно увидеть порядка 200 экспонатов, среди которых – произведения Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Давида Бурлюка, Ольги Розановой и других. Представлены также ткани, набойные доски, изразцы, деревянная утварь и другие предметы народного быта и искусства. В основе экспозиции – коллекция Серпуховского историко-художественного музея, а также экспонаты Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Музейно-выставочного центра Серпухова. Выставка продлится до 18 мая.

Всего в Московской области сейчас проводят более 40 выставок. Подробности можно узнать по ссылке.

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#серпуховский музей
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Губернатор Воробьёв утвердил сводный план тушения лесных пожаров в Подмосковье
21 марта 2025, 15:00

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв утвердил сводный план тушения лесных пожаров на 2025 год. Документ согласован с Федеральным агентством лесного хозяйства, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
«Общий план действий лесопожарных формирований помогает оперативно организовать охрану лесов. Он позволяет быстро мобилизовать необходимые силы и средства, снизить риски и последствия природных пожаров. Чем быстрее удаётся локализовать и потушить огонь, тем меньшим будет ущерб», – пояснил глава комитета Евгений Агулов.
Он пояснил, что в зависимости от уровня пожарной опасности, план определяет порядок взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, арендаторов лесных участков. Документ предусматривает противопожарное обустройство лесов на территории региона, а также меры по ликвидации возгораний.

На период пожароопасного сезона этого года в регионе будет задействовано более 1,2 тыс. личного состава лесопожарных формирований и порядка 320 единиц техники, создан резерв противопожарного снаряжения, техники, горюче-смазочных материалов и инвентаря.

Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон в Подмосковье стартовал 20 марта.

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Подмосковные предприятия пройдут Всероссийский опрос работодателей
21 марта 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Министерство труда и социальной защиты России с 1 апреля по 15 июня проведёт Всероссийский опрос работодателей для формирования прогноза потребности экономики в кадрах с 2026 по 2032 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Кадрового центра Подмосковья.
«Цель опроса – детально изучить, какие специалисты больше всего нужны сейчас и будут востребованы в ближайшем будущем в реальном секторе экономики. На основе этих данных будут формировать планы по набору на определённые специальности в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Чем точнее данные опроса, тем больше людей будет подготовлено под нужды конкретных предприятий», – говорится в сообщении.
Всероссийский опрос работодателей проводится во второй раз. В прошлом году в нём участвовали 260 тыс. предприятий со всей России, на которых суммарно работают 22 млн человек. На основе этих данных был подготовлен кадровый прогноз до 2030 года.

Для заполнения опросной формы нужно в период с 1 апреля по 15 июня 2025 года перейти по адресу, выбрать «Вход для организаций/ИП», зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету.

Во время опроса работодатели смогут принять участие в бесплатном обучении, включающем видеоматериалы и практические вебинары по заполнению опросных форм, применению классификаторов сферы труда и образования.

Курс будет доступен в системе дистанционного обучения ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России по ссылке.

Задать вопросы об опросе работодателей в период его проведения можно по телефону 8 (4967) 57 27 66.

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В подмосковных ФАПах в этом году провели 14 тыс. телемедицинских консультаций
21 марта 2025, 14:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковных ФАПах для пациентов с начала года провели около 14 тыс. телемедицинских консультаций. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В Московской области продолжают развивать современные технологии в сфере здравоохранения. Граждане, проживающие на отдалённых территориях, могут получить телемедицинскую консультацию медика в своем фельдшерско-акушерском пункте.
«В ходе такой консультации пациент может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, узнать итоги диспансеризации и обследований. При необходимости фельдшер назначит телемедицинскую консультацию с узкопрофильным специалистом. С начала этого года в ФАПах региона было проведено 13,9 тыс. онлайн-приемов», – сказал зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122 и на приёме у лечащего врача.

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