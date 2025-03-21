Команда из Королёва выиграла масштабный турнир по чир-спорту

Фото: пресс-служба администрации г. о. Королёв
Спортсменки из Королёва завоевали 23 медали разного достоинства на масштабном турнире по чир-спорту Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» и выиграли общий зачёт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Королёв представляли воспитанницы клуба «ЧирЛэнд». Во время выступлений девушки продемонстрировали высокую технику исполнения элементов, синхронность движений и невероятную энергию. Судьи отметили профессионализм и мастерство участниц, что позволило клубу завоевать 23 медали – 14 золотых, шесть серебряных и три бронзовые. В итоге команда «ЧирЛэнд» первенствовала в командном зачёте», – отметили в администрации.За награды соревнований РФСО «Спартак» боролись около 2 тыс. спортсменок из Москвы, Мытищ, Дубны, Звенигорода, Котельников, Видного, Чехова, Раменского и других городов.
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Лора Луганская