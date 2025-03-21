На чемпионате России по карате в Лобне выступят около 1,2 тыс. спортсменов

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Во Дворце спорта «Лобня» в ближайшие выходные, 22 и 23 марта, состоится чемпионат России по каратэ до сито рю. На турнире ожидается участие около 1,2 тыс. спортсменов со всей страны, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей боевых искусств. По словам организаторов, этот турнир – отличная возможность увидеть в действии сильнейших каратистов России и поддержать своих фаворитов. Стать частью этого захватывающего события могут все желающие. Вход будет свободным», – отметили в пресс-службе.В администрации напомнили, что в Лобне уделяют большое внимание развитию спорта. Там работают 18 бюджетных секций, участники которых регулярно демонстрируют высокие результаты на турнирах различного уровня. В городе строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Завершат строительство в этом году.
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