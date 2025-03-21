Химкинская фехтовальщица Егорян стала призёром турнира «Московская сабля»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян из Химок выиграла серебряную медаль традиционного турнира по фехтованию «Московская сабля». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Егорян вышла в финал турнира, однако в решающем поединке со счётом 15:12 уступила сопернице и завоевала серебряную награду. Соревнования провели в память о двукратном серебряном призёре Олимпийских игр, заслуженном мастере спорта СССР Михаиле Бурцеве. В них приняли участие сильнейшие спортсмены России и Белоруссии. В личном первенстве у женщин состязались более 70 фехтовальщиц», – говорится в сообщении.Ранее Егорян выиграла первую в истории российского фехтования серию Гран-при. Спортсменка решила потратить денежное вознаграждение на развитие детского фехтования в Химках.
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