БК «Химки» обыграл «Югру» в предпоследнем матче регулярного сезона Суперлиги
Баскетбольный клуб «Химки» одержал важную победу в чемпионате России. В домашнем матче команда была сильнее «Югры» – 98:69, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Центровой Владислав Шарапов набрал 18 очков, сделал восемь подборов и четыре передачи, продемонстрировав универсальность на площадке.
«Наши баскетболисты не только добиваются успехов на площадке, но и активно воспитывают подрастающее поколение. Они регулярно проводят мастер-классы и встречи со школьниками, вдохновляют ребят на занятия спортом, делятся опытом и заряжают энергией», – отметил депутат Евгений Иноземцев.Успех позволил «Химкам» укрепить позиции в турнирной таблице. Команда остаётся на шестой строчке с 15 победами в 25 матчах.
Теперь команду ждёт заключительный матч регулярного сезона против уфимского «Динамо». Он пройдёт 22 марта в Баскетбольном центре «Химки». Начало – в 14 часов, вход бесплатный.