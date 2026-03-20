БК «Химки» обыграл «Югру» в предпоследнем матче регулярного сезона Суперлиги

20 марта 2026, 14:52

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Баскетбольный клуб «Химки» одержал важную победу в чемпионате России. В домашнем матче команда была сильнее «Югры» – 98:69, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Центровой Владислав Шарапов набрал 18 очков, сделал восемь подборов и четыре передачи, продемонстрировав универсальность на площадке.

«Наши баскетболисты не только добиваются успехов на площадке, но и активно воспитывают подрастающее поколение. Они регулярно проводят мастер-классы и встречи со школьниками, вдохновляют ребят на занятия спортом, делятся опытом и заряжают энергией», – отметил депутат Евгений Иноземцев.