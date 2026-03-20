Лыжница Шибекина из Подмосковья стала призёром первенства России
Екатерина Шибекина из Истры завоевала бронзовую медаль на первенстве России по горным лыжам. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Соревнования проходят в селе Чепецкое Кировской области с 17 по 22 марта. В них участвуют более 300 спортсменов из 36 российских регионов.
«Шибекина поднялась на третью ступень пьедестала почёта по итогам гонки свободным стилем на десять километров. Первое место заняла Алина Пеклецова из Вологодской области, а второе — москвичка Екатерина Никитина», — говорится в сообщении.По итогам первенства будет сформирована сборная России на следующий сезон.
