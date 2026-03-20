Подмосковные юниорки завоевали 22 медали на первенстве ЦФО по боксу

20 марта 2026, 13:57

11 золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей завоевали представительницы Московской области на первенстве ЦФО по боксу среди юниорок 17-18 лет и 19-22 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проводятся в подмосковном посёлке Покровское с 15 по 22 марта.





«В возрастной категории 17-18 лет золото выиграли Александра Соколова, Виктория Багдасарян, Олеся Алешко, Софья Ерина, Ангелина Верченко и Виктория Климова. Серебряные медали получили Кира Желудева, Елизавета Чернова и Анастасия Соснова, а на третью ступень пьедестала почёта поднялись Дарья Кириленко, Анастасия Александрова, Алена Артамонова и Мария Орил», — говорится в сообщении.