БК «Химки» одержал победу в матче чемпионата России в Ижевске

13 ноября 2026, 19:54

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Баскетбольный клуб «Химки» одержал выездную победу в матче чемпионата России над командой «Купол‑Родники» из Ижевска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Итоговый счёт встречи – 86:69 (20:17, 17:12, 21:20, 28:20). Лучшим игроком матча в составе победителей стал Денис Левшин, набравший 16 очков, сделавший семь подборов и пять передач.

«Победа в Ижевске продолжила успешную серию «Химок». Ранее команда уверенно обыграла в домашнем матче «Металлург» (74:64), а до этого взяла убедительный реванш у действующего чемпиона Суперлиги челябинского «ЧБК» со счётом 117:82. Эта встреча финалистов прошлого сезона стала ярким подтверждением амбиций химчан», – отметили в администрации.