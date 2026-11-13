В Орехово-Зуеве задержан курьер мошенников, укравших у пенсионерки 1,6 млн рублей

13 ноября 2026, 19:07

оригинал Фото: пресс-службе ГУ МВД по МО

В Орехово-Зуеве полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые обманным путём завладели деньгами пенсионерки. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





С заявлением о мошенничестве в дежурную часть полиции обратилась 75-летняя местная жительница. Сумма ущерба, по её словам, превысила 1,6 млн рублей.

«Пенсионерке позвонили по телефону якобы сотрудники правоохранительных органов. Они сообщили, что по её личным данным неизвестные пытались перевести деньги на финансирование ВСУ. Для доказательства невиновности женщине предложили задекларировать все сбережения, передав их «инкассатору». После выполнения инструкций потерпевшая поняла, что её обманули, и обратилась в полицию», – отметила Петрова.