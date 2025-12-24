БК «Химки» одержал трудную победу в Суперлиге над уфимским «Динамо»

24 декабря 2025, 17:35

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Баскетбольный клуб «Химки» победил в выездном матче чемпионата Суперлиги. Подмосковные спортсмены обыграли «Динамо» из Уфы со счётом 61:75, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Первая четверть осталась за хозяевами площадки. Однако на большой перерыв подопечные Глеба Плотникова ушли с минимальным преимуществом.



Третья четверть оказалась самой напряжённой – обе команды не хотели отпускать друг друга в отрыв. Уверенная игра в нападении в последнем отрезке позволила химчанам сделать преимущество двузначным и выиграть матч.

«От всей души поздравляю наш любимый баскетбольный клуб «Химки» с важной и непростой выездной победой! Такие результаты – яркий пример сплочённости, упорства и грамотной тренерской работы Плотникова. Пусть череда побед для химкинского клуба только начинается», – сказал химкинский депутат Глеб Демченко.