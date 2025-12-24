Занятия хоккейного проекта «Красная Машина ДВОР» пройдут в Пушкине и Лобне
В Московской области стартовали тренировки и мастер-классы нового хоккейного проекта «Красная Машина ДВОР». 24 и 25 декабря учебно-тренировочные мероприятия состоятся в городах Пушкино Лобня, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Проект стартовал на катке в Пестовском парке Балашихи. За два дня занятия посетили 32 юных спортсмена. Они осваивали хоккейную технику в группах по 16 человек. Тренировка продлилась час. Руководили занятиями два профессиональных тренера. Для участников и родителей открыли точки с горячим чаем и угощениями.
Теперь занятия в рамках проекта с профессиональными наставниками будут проходить на катке в Пестовском парке каждые выходные.
24 декабря проект «Красная Машина ДВОР» начнёт работу на новых площадках в Пушкине и Лобне. В Пушкине занятия пройдут 24 и 25 декабря с 16:00 до 17:30, а в Лобне тренировки организуют с 19:30 до 21:00.
«Красная Машина Двор» – серия учебно-тренировочных занятий по хоккею, которые будут проходить на дворовых коробках и на катках в парках Московской области под руководством профессиональных наставников. Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Всю информацию о расписании занятий и записи на них можно найти в соцсетях проекта «Красная Машина ДВОР» в Telegram и VK.
