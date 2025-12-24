Занятия хоккейного проекта «Красная Машина ДВОР» пройдут в Пушкине и Лобне

24 декабря 2025, 11:13

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Московской области стартовали тренировки и мастер-классы нового хоккейного проекта «Красная Машина ДВОР». 24 и 25 декабря учебно-тренировочные мероприятия состоятся в городах Пушкино Лобня, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.