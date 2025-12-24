Саночницы из Подмосковья одержали две победы на всероссийском турнире
Две золотые медали завоевали спортсменки из Московской области Виктория Демченко и Олесей Михайленко на всероссийских соревнованиях по санному спорту «Кубок Федерации памяти Леонида Гарта». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Турнир проходит в Сочи с 19 по 24 декабря.
«Виктория Демченко победила в соревнованиях среди женщин на одноместных санях. А ещё одну золотую награду выиграл тандем Виктории Демченко и Олеси Михайленко в женских заездах на двухместных санях», — говорится в сообщении.Всего в турнире принимают участие 35 сильнейших российских саночников из семи регионов страны.
Ранее сообщалось, что в Московской области стартовали тренировки и мастер-классы хоккейного проекта «Красная Машина ДВОР».