Подмосковные фехтовальщики взяли ещё три медали на Кубке России
Ещё три медали — золотую, серебряную и бронзовую — завоевали представители Московской области на Кубке России по фехтованию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Золотую награду Подмосковью принесла мужская команда в дисциплине «шпага».
«За областную команду выступали Владимир Толасов, Михаил Казмин, Георгий Бруев и Дмитрий Швелидзе. В финале они одержали победу над москвичами. А третье место заняли спортсмены из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.Серебро завоевала женская команда подмосковных шпажисток в составе Анастасии Забелиной, Кристины Ясинской, Лиланы Черчесовой и Татьяны Гудковой. А бронзовую медаль выиграл в личном зачёте Григорий Семенюк и Одинцовского округа.
Ранее на Кубке России по фехтованию награды выиграли трое подмосковных спортсменов: золотую медаль — Алина Ключникова и по серебряной — Яна Егорян и Дмитрий Швелидзе.