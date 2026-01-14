Достижения.рф

БК «Химки» победил в Барнауле местный клуб в матче чемпионата России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная команда «Химки» одержала победу на этапе чемпионата России по баскетболу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



В гостевом матче химчане были сильнее БК «Барнаул». Встреча прошла с преимуществом подмосковного клуба на протяжении трёх четвертей, однако хозяева навязывали борьбу до последних секунд. В итоге противостояние завершилось со счётом 81:79.

Теперь БК «Химки» возвращается домой, чтобы 20 января сыграть против соперников из «Зенита-2».

Лора Луганская

