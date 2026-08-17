БК «Химки» представит Подмосковье на Спартакиаде народов России

17 августа 2026, 12:32

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Баскетбольный клуб «Химки» будет представлять Московскую область на Спартакиаде народов России. Об этом сообщили в пресс-службе команды.





Соревнования проходят с 31 июля по 18 октября в семи регионах страны и охватывают более 40 видов спорта. Баскетбольный турнир состоится с 29 августа по 4 сентября в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

«Химчане попали в группу В. На групповом этапе они сыграют с командами Татарстана, Пермского края и Удмуртии. В группе А выступят Санкт-Петербург, Свердловская и Челябинская области, а также Башкирия; в группе Б – Москва, Краснодарский край, Самарская и Новосибирская области. Матчи пройдут в один круг. Два лучших клуба группы выйдут в плей-офф напрямую. Ещё два участника определятся из лучших команд, занявших третьи места», – отметили в пресс-службе.