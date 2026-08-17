В Подмосковье вводят авторизацию через «Госуслуги» для аренды самокатов

17 августа 2026, 12:31

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Арендовать электросамокат или электровелосипед в Московской области можно будет только с помощью учётной записи на портале «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





С 17 августа эту систему в тестовом режиме запустила для своей техники компания «Яндекс Go».





«Внедрение единой системы авторизации в приложениях операторов средств индивидуальной мобильности с помощью учётной записи на «Госуслугах» — это важный регуляторный инструмент: он позволит чётко фиксировать возраст пользователя и ограничивать доступ к аренде СИМ тем, кто не достиг установленного законом возраста», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.