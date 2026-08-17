Фехтовальщики из Подмосковья завоевали награды летней Спартакиады народов России
Две бронзовые медали завоевали представители Московской области на соревнованиях по фехтованию в рамках II летней Спартакиады народов России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Обе награды Подмосковью достались в командных соревнованиях.
«На третью ступень пьедестала почёта понялась команда шпажисток в составе Анастасии Солдатовой, Татьяны Талановой, Ирины Селиной и Анастасии Балягиной. Победу одержала сборная Москва-1, а серебро получила Москва-2», — говорится в сообщении.Бронзу завоевали также подмосковные шпажисты Дмитрий Швелидзе, Владимир Толасов, Михаил Казмин и Георгий Бруев. Золотая медаль досталась команде Москва-1, а второе место заняла сборная Новосибирская область-1.
Турнир проходит в Уфе с 9 по 19 августа.