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Фехтовальщики из Подмосковья завоевали награды летней Спартакиады народов России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две бронзовые медали завоевали представители Московской области на соревнованиях по фехтованию в рамках II летней Спартакиады народов России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.



Обе награды Подмосковью достались в командных соревнованиях.

«На третью ступень пьедестала почёта понялась команда шпажисток в составе Анастасии Солдатовой, Татьяны Талановой, Ирины Селиной и Анастасии Балягиной. Победу одержала сборная Москва-1, а серебро получила Москва-2», — говорится в сообщении.
Бронзу завоевали также подмосковные шпажисты Дмитрий Швелидзе, Владимир Толасов, Михаил Казмин и Георгий Бруев. Золотая медаль досталась команде Москва-1, а второе место заняла сборная Новосибирская область-1.

Турнир проходит в Уфе с 9 по 19 августа.
Лев Каштанов

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