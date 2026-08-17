Капремонт школы в селе Липицы выполнили на 100%
Капитальный ремонт школы, расположенной на площади 178 Авиаполка в селе Липицы под Серпуховом, завершён. Обновлённое образовательное учреждение откроют для учеников 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
В здании, общая площадь которого составляет 3 230 квадратных метров, обновили и утеплили фасад, отремонтировали кровлю и входную группу, заменили системы водоснабжения, канализации, отопления, сантехнику, двери и окна, провели отделку помещений.
«В обновлённой школе установили новое оборудование и мебель, а прилегающую территорию благоустроили», — отмечается в сообщении.Школу отремонтировали за счёт областного бюджета в рамках реализации программы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.