Капремонт школы в селе Липицы выполнили на 100%

17 августа 2026, 12:03

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт школы, расположенной на площади 178 Авиаполка в селе Липицы под Серпуховом, завершён. Обновлённое образовательное учреждение откроют для учеников 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





В здании, общая площадь которого составляет 3 230 квадратных метров, обновили и утеплили фасад, отремонтировали кровлю и входную группу, заменили системы водоснабжения, канализации, отопления, сантехнику, двери и окна, провели отделку помещений.





«В обновлённой школе установили новое оборудование и мебель, а прилегающую территорию благоустроили», — отмечается в сообщении.