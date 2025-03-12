БК «Химки» сыграет в «Финале четырех» Кубка России

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Баскетбольный клуб «Химки» примет участие в решающем этапе Кубка России. Свой первый матч в рамках «Финала четырех» подмосковная команда проведет 14 марта, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В полуфинале «Химки» встретятся с БК «Пари НН» из Нижнего Новгорода. Игра начнется в 20:00. В другом полуфинале сыграют БК «Уралмаш» (Екатеринбург) и «МБА-МАИ» (Москва).
16 марта состоятся матчи за призовые места: в 13:00 начнется встреча за третье место, а в 16:00 определится победитель турнира.
Стоит отметить, что «Химки» — единственная команда из Суперлиги, прошедшая в «Финал четырех». Остальные участники представляют Единую лигу ВТБ, которая считается более высоким дивизионом. Для подмосковного клуба это второй выход в решающую стадию Кубка России за последние три года. Последний раз команда завоевывала трофей в 2008 году.
Турнир пройдет с 14 по 16 марта в Нижнем Новгороде на паркете КРК «Нагорный» и организован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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16 марта состоятся матчи за призовые места: в 13:00 начнется встреча за третье место, а в 16:00 определится победитель турнира.
Стоит отметить, что «Химки» — единственная команда из Суперлиги, прошедшая в «Финал четырех». Остальные участники представляют Единую лигу ВТБ, которая считается более высоким дивизионом. Для подмосковного клуба это второй выход в решающую стадию Кубка России за последние три года. Последний раз команда завоевывала трофей в 2008 году.
Турнир пройдет с 14 по 16 марта в Нижнем Новгороде на паркете КРК «Нагорный» и организован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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Дайана Хусинова