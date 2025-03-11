Боксёр Богданов из Подмосковья победил на Кубке мира среди юниоров

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую медаль Кубка мира по боксу среди юниоров 17-18 лет «Жемчужина Адриатики» завоевал спортсмен из подмосковного Чехова Ян Богданов, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Ян Богданов выступал в весовой категории 92 килограмма. В четвертьфинале он одолел соперника из Казахстана, в полуфинале — спортсмена из Киргизии, а в финале одержал победу над ещё одним боксёром из Казахстана», — говорится в сообщении.Всего на турнире, который проходил с 3 по 9 марта в черногорском городе Будва, разыгрывалось 13 медалей среди юниоров и 12 — среди юниорок. Участниками соревнований стали 220 спортсменов, представляющих 21 страну. По итогам турнира российская сборная заняла первое место в общекомандном зачёте с 14 золотыми, шестью серебряными и 12 бронзовыми медалями.
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