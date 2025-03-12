Подмосковные борцы-классики завоевали шесть медалей на первенстве России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые, две серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Героя России Максима Серафимова, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись представители Московской области Мингиян Горяев, выступавший в весовой категории до 67 килограммов, и Иван Соломин в весовой категории до 55 килограммов», — говорится в сообщении.Серебряные медали в копилку подмосковной команды принесли Дзамболат Габеев в весовой категории до 82 килограммов и Дорджи Шунгурциков в весовой категории до 63 килограммов.
А бронзовые награды завоевали подмосковные спортсмены Георгий Габеев (весовая категория до 130 килограммов) и Овик Тирацвян (весовая категория до 60 килограммов).
Соревнования проходили в Уфе с 5 по 9 марта.
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