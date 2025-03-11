Спортсмены из Московской области выиграли «бронзу» чемпионата России по шорт-треку

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Сборная Московской области завоевала бронзу на чемпионате России по шорт-треку, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
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