Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ БК «Химки» сравнял счёт в полуфинале Суперлиги

БК «Химки» сравнял счёт в полуфинале Суперлиги

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Оригинал
Баскетбольный клуб «Химки» выиграл домашний матч полуфинала Суперлиги. В напряжённой борьбе хозяева сломили сопротивления ЦСКА-2 – 61:57. Таким образом, подмосковной команде удалось сравнять счёт в серии – 2-2, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Первую четверть подопечные Андрея Мальцева активно играли в нападении и ушли в отрыв на шесть очков. Во второй соперник сократил разрыв, и к большому перерыву счёт был 27:30 в пользу ЦСКА-2. В третьей четверти химчане отыграли отрыв и вышли вперёд на пять очков», – рассказали в администрации.
Последний игровой отрезок гости начали с уверенным нападением, однако БК «Химки» успешно играл в защите и в итоге завершил матч с победным счётом.

Решающая пятая игра состоится 26 апреля. Команды встретятся на паркете соперника во Дворце спорта «Динамо».

Читайте также:

Победителями подмосковной Школьной лиги стали баскетболисты из Подольска

Щёлковские шахматисты стали абсолютными чемпионами Школьной лиги Подмосковья

Подмосковные синхронисты завоевали четыре медали на чемпионате России
#подмосковье
#московская область
#химки
#бк химки
#баскетбол
#спорт
#минспорт мо
#минспорта мо
#чемпионат россии
Жители Подмосковья подали 164 заявки на участие в экспертном сообществе конкурса «Моя страна – моя Россия»
Подмосковье подало 164 заявки на конкурс экспертов «Моя страна – моя Россия»
28 апреля 2025, 10:42

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

3116 человек из 86 регионов России подали заявки на участие в экспертном сообществе Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». От жителей Московской области поступило 164 заявки, сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Эксперты из самых разных сфер будут поддерживать проекты, способные повлиять на будущее их территории и всей страны. В этом году к команде вновь присоединились профессионалы с опытом социального проектирования, педагогики, работы с молодёжью.
«В 2025-м к нам присоединились более 3 тыс. специалистов, что подтверждает интерес и доверие к проекту. Особое значение в этом году имеет новая специальная номинация «Моя страна. Моя история. Моя Победа», приуроченная к 80-летию Победы. Она вошла в тройку лидеров по числу регистраций среди экспертов, собрав 797 заявок», – рассказал руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков.
В этом году экспертное сообщество должно будет оценить проекты в 14 номинациях.

Для участников конкурса продолжается заявочная кампания. Свои проекты они могут подать до 11 мая.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети».

Подробности и регистрация – на сайте проекта.

Читайте также:

Посвящённый 80-летию Победы марафон «Знание.Первые» приходит в ЦФО

Жителей Подмосковья приглашают на фестиваль-конкурс «Наследие нации»

Подмосковье присоединится к Всероссийскому конкурсу «Весна Победы»
#подмосковье
#московская область
#конкурс
#экспертное мнение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье оптимизировали работу светофоров на пяти перекрёстках
28 апреля 2025, 10:41

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы светофоров оптимизировали сотрудники Центра безопасности дорожного движения Московской области на пяти перекрёстках в Видном и Красногорске, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«В Красногорске оптимизацию провели на четырёх перекрёстках. На пересечении Знаменской улицы с Пенягинским шоссе светофорам добавили утренний и вечерний режимы. А на трёх перекрёстках Ильинского шоссе — с Заводской улицей, Вокзальной улицей и на повороте к детсаду №15 «Рябинка» — светофорам добавили режим выходного дня», — говорится в сообщении.
В городе Видное Ленинского округа была оптимизирована работа светофора на пересечении Белокаменного и Каширского шоссе: изменения внесли в утренний, дневной и вечерний режим.

Читайте также:

Минтранс хочет запретить парковку электросамокатов на тротуарах и дорожках

В Подмосковье водный транспорт готовят к началу речной навигации

Министр транспорта Подмосковья Сибатулин предложил перевести конкурсы на пассажироперевозки в цифру
#минтранс мо
#светофор
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье обновили онлайн-услугу по заключению договоров с регоператорами
28 апреля 2025, 10:26

Фото: istockphoto.com/Pakin Jarerndee

Услуга для предпринимателей по заключению договора с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на госпортале Подмосковья стала более удобной и функциональной, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Теперь подписать договор на вывоз мусора можно с двумя новыми региональными операторами. Кроме того, появилась возможность отметить в одном заявлении сразу несколько объектов, в процессе деятельности которых появляются отходы. Предприниматели также могут направить запрос в рамках одного заявления сразу нескольким регоператорам», — объяснила суть инноваций глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.
В министерстве уточнили, что два новых подключённых к услуге регоператора — Сергиево-Посадский региональный оператор и Каширский региональный оператор, они обслуживают 21 подмосковный округ.

Читайте также:

Робот Светлана с начала года предложил продлить рецепты льготникам более 50 тыс. раз

В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по займам для предпринимателей

На госпортале Подмосковья запустили рассылку уведомлений о дате проверки газа
#мингосуправления мо
#цифровизация
#госуслуги
#мусорный оператор
#предприниматели
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кубок по мечевому бою собрал в Подольске около 350 спортсменов
28 апреля 2025, 10:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Около 350 спортсменов из девяти разных стран приняли участие в VI Кубке мира по современному мечевому бою, соревнования проводились на площадке СК «Спорт-Сервис» в Подольске, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участниками турнира стали спортсмены из Узбекистана, Республики Беларусь, Молдовы, Индии, Марокко, Вьетнама, Кипра и Киргизии, а также россияне из более чем 20 городов. Соревнования проводились в 52 категориях: для участников разных возрастов, уровня подготовки, пола, а также для разных видов имитаторов средневекового клинкового оружия», — говорится в сообщении.
По итогам турнира первое место в общекомандном зачёте заняла Россия, втрое место — Индия, а замыкает тройку призёров Республика Беларусь.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Читайте также:

Свыше 350 учащихся приняли участие в региональном фестивале ГТО в Мытищах

Победителями подмосковной Школьной лиги стали баскетболисты из Подольска

Metaratings.ru: «Торпедо» интересуется защитником «Ак Барса» Журавлевым
#подольск
#турнир
#соревнования
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мошенники забрали у подмосковного пенсионера 1 млн руб. за «медобследование»
28 апреля 2025, 09:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Аферисты выманили у 85-летнего жителя Ленинского городского округа миллион рублей, в качестве «наживки» мошенники использовали медицинское обследование, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионеру через мессенджер позвонила женщина, представилась сотрудницей поликлиники и предложила пройти медобследование. Для записи на него она сказала продиктовать пришедший на телефон СМС-код. Пенсионер так и сделал, а потом ему позвонила ещё одна женщина — якобы от соцорганизации. Она сказал, что код запрашивали мошенники, и теперь у них есть доступ к его аккаунту на портале «Госуслуги», — говорится в сообщении.
Затем пенсионеру поступил звонок от «сотрудников» ФСБ и Росфинмониторинга. Они рассказали, что злоумышленники пытаются перевести деньги со счёта пенсионера в пользу террористической организации. И чтобы избежать потери средств и уголовного преследования за поддержку терроризма пенсионер должен обналичить свои сбережения и передать их курьеру.

Пенсионер так и сделал, а потом понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. Полицейским удалось задержать курьера. Им оказался ранее судимый 34-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Остальных участников афер разыскивают.

Читайте также:

Посольство РФ проверит данные о россиянах среди пострадавших от наезда машины в Ванкувере

The Guardian: пропавшую на острове Кенгуру таксу спасли через 529 дней

Велосипедист отправил в смертельный нокаут мужчину в Лобне
#ленинский городской округ
#пенсионер
#мошенники
#мошенничество
#полиция
#криминал
#курьер
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате