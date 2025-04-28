БК «Химки» сравнял счёт в полуфинале Суперлиги

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Баскетбольный клуб «Химки» выиграл домашний матч полуфинала Суперлиги. В напряжённой борьбе хозяева сломили сопротивления ЦСКА-2 – 61:57. Таким образом, подмосковной команде удалось сравнять счёт в серии – 2-2, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Первую четверть подопечные Андрея Мальцева активно играли в нападении и ушли в отрыв на шесть очков. Во второй соперник сократил разрыв, и к большому перерыву счёт был 27:30 в пользу ЦСКА-2. В третьей четверти химчане отыграли отрыв и вышли вперёд на пять очков», – рассказали в администрации.Последний игровой отрезок гости начали с уверенным нападением, однако БК «Химки» успешно играл в защите и в итоге завершил матч с победным счётом.
Решающая пятая игра состоится 26 апреля. Команды встретятся на паркете соперника во Дворце спорта «Динамо».
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