БК «Химки» сравнял счёт в полуфинале Суперлиги

Услуга для предпринимателей по заключению договора с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на госпортале Подмосковья стала более удобной и функциональной, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.