Подмосковные синхронисты завоевали четыре медали на чемпионате России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую, серебряную и две бронзовые медали завоевали спортсмены их Московской области на чемпионате России по синхронному плаванию, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась представительница Подмосковья Валерия Плеханова по итогам соревнования в дисциплине «соло – техническое», — говорится в сообщении.Серебряную медаль завоевали Полина Юрашева, Валерия Плеханова, Анастасия Никитенко в дисциплине «дуэт – произвольная программа». И в том же составе они выиграли бронзовую награду в дисциплине «дуэт».
Кроме того, бронзовую медаль в копилку подмосковной сборной принесли Екатерина Романова, Басима Муасуэс и Максим Чернышёв, выступавшие в дисциплине «дуэт смешанный – произвольная программа».
Чемпионат России по синхронному плаванию проводится в Екатеринбурге с 23 по 26 апреля, в турнире участвуют более 300 спортсменов.
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