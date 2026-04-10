БК «Химки» выиграл второй подряд матч четвертьфинальной серии Суперлиги
Баскетбольный клуб «Химки» одержал вторую победу в плей-офф чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Во втором матче четвертьфинальной серии подмосковные спортсмены были сильнее клуба «Темп-СУМЗ» из Ревды – 89:68.
«В первой четверти химчане завладели инициативой, а во втором игровом отрезке значительно увеличила темп и ушли на большой перерыв с преимуществом в 16 очков. После этого «Темп-СУМЗ» попытался сократить отставание, но «Химки» уверенно контролировали ход встречи. В заключительной четверти подмосковные баскетболисты закрепили преимущество и довели матч до победы», – рассказали в ведомстве.
Там добавили, что самыми результативными игроками в составе победителей стали Константин Шевчук, набравший 15 очков, и Владислав Шарапов с 14 очками.
Следующий матч серии пройдёт 13 апреля в Баскетбольном центре в Химках. В случае победы хозяева обеспечат себе выход в полуфинал чемпионата России.