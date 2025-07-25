Благодаря ЭКО Московского областного перинатального центра родились 3 тыс. детей

25 июля 2025, 20:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 3 тыс. малышей родились в подмосковных семьях, для которых экстракорпоральное оплодотворение было единственным шансом на родительство. Такими данными поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.







«Благодаря врачам, эмбриологам и медсёстрам отделения вспомогательных репродуктивных технологий Московского областного перинатального центра с 2011 по 2024 годы там было проведено более 10 тыс. программ ЭКО. Только за первое полугодие текущего года выполнено 570 лечебных циклов. Центр стабильно входит в число лидеров по региону по количеству и эффективности подобных процедур», – отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба Минздрава МО



«Благодаря самоотдаче наших специалистов, высокотехнологичному оснащению и индивидуальному подходу сотни семей ежегодно получают шанс стать родителями. Это не просто работа, а большая часть нашей жизни», – отметила заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Елена Фёдорова.