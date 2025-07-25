Врачи Сергиева Посада помогли пациентке, полгода лечившейся магнитами

25 июля 2025, 17:52

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Сергиево-Посадской больницы помогли женщине, подорвавшей здоровье лечением магнитами. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Бригада скорой помощи доставила в больницу 75-летнюю пациентку с гипертоническим кризом и жалобами на одышку. Давление у неё долгое время находилось на уровне 190/100.



Она рассказала, что последние полгода перестала принимать лекарства и сделала выбор в пользу «магнитной терапии», о которой узнала от знакомой. Женщина нашла в интернете магнитное устройство и занималась с его помощью самолечением.

«У пациентки были диагностированы гипертонический криз, атеросклероз сосудов нижних конечностей и повышенный уровень холестерина. Ей назначили лекарства для снижения давления, антитромботические препараты и гипохолестериновая диета. Вскоре женщина почувствовала себя лучше. При этом она привезла с собой магнитный аппарат и собиралась продолжить терапию в стационаре. Однако мы объяснили, что в её случае это неэффективно, а отказ от постоянного приёма лекарств может усугубить состояние», – рассказала кардиолог Сергиево-Посадской больницы Наталия Островская