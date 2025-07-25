В Центре Рошаля прооперировали 16-летнюю девочку с редкой сердечной патологией

25 июля 2025, 18:41

Видео: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинический центр им. Л.М. Рошаля прооперировали юную пациентку с редкой патологией сердца. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В клинику поступила 16-летняя девочка с жалобами на одышку и быструю утомляемость. Врачи диагностировали у неё врождённую фистулу коронарных артерий в правый желудочек сердца. Это редкая аномалия, при которой кровь, минуя сердечную мышцу, сразу попадает в правые отделы сердца.

«Коронарные фистулы встречаются всего у 0,2% пациентов с врождёнными пороками сердца. Особенность нашего случая заключалась в том, что кровь по всем коронарным артериям дренировалась в фистулу. Мы установили девочке три специальные спирали в месте патологического соединения сосудов. Это полностью, без осложнений, исправило патологию», – рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ДКЦ Михаил Комиссаров.