Благодаря ПМЭФ-2025 Подмосковье заключило соглашения на сумму более 300 млрд рублей
Благодаря ПМЭФ-2025 Подмосковье заключило свыше 40 соглашений на сумму более 300 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Телеграм-канале.
Со слов Воробьева, это стало рекордным показателем для Подмосковья, практически в два раза больше результата за 2024 год.
«При этом важно не только количество подписанных документов. Главное — сколько из этих соглашений действительно переходит в стадию реализации», — уточнил губернатор региона.
Для Подмосковья эта цифра остается высокой — доводятся до конца восемь из десяти проектов. В результате сотрудничества появляются новые производства, открываются заводы и создаются рабочие места, обратил внимание Воробьев.
«Благодаря соглашениям с прошедшего форума в ближайшие годы в регионе появится около 15 тысяч новых рабочих мест», — добавил губернатор Подмосковья.
Воробьев выразил признательность участникам форума за обмен опытом, а инвесторов поблагодарил за полезное сотрудничество.