Благодаря ПМЭФ-2025 Подмосковье заключило соглашения на сумму более 300 млрд рублей

21 июня 2025, 13:54

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Благодаря ПМЭФ-2025 Подмосковье заключило свыше 40 соглашений на сумму более 300 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Телеграм-канале.





Со слов Воробьева, это стало рекордным показателем для Подмосковья, практически в два раза больше результата за 2024 год.





«При этом важно не только количество подписанных документов. Главное — сколько из этих соглашений действительно переходит в стадию реализации», — уточнил губернатор региона.

«Благодаря соглашениям с прошедшего форума в ближайшие годы в регионе появится около 15 тысяч новых рабочих мест», — добавил губернатор Подмосковья.

