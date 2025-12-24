Благотворительную ёлку в Подольске посетили около 400 детей
Ёлку со спектаклем «Волшебный шар Деда Мороза» провели в культурно-просветительском центре «Дубровицы» округа Подольск для детей из семей участников СВО, многодетных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят, эвакуированных из Курской области и с новых территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие собрало около 400 маленьких зрителей. Праздник для них начался ещё в фойе: там устроили игры, танцы и установили новогоднюю фотозону, а также делали аквагрим и провели масте-класс по созданию сувениров.
«Сценарий для спектакля «Волшебный шар Деда Мороза» написала режиссёр Ирина Семенова, он посвящён победе добра над злом. Роли в постановке сыграли воспитанники КПЦ «Дубровицы», — говорится в сообщении.Следующие показы спектакля будут проходить на той же сцене до 30 декабря, а также 2-3 января.