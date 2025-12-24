Более 3 000 школьников Подмосковья выступили на хоровом конкурсе
В Подмосковье прошёл региональный этап Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов. Площадкой мероприятия стала школа № 10 городского округа Реутов. Об этом сообщили в Минобразования Московской области.
На сцену вышли более 120 коллективов и свыше 3 000 школьников в возрасте от 7 до 17 лет со всего региона. По итогам конкурса 11 коллективов стали победителями, ещё 18 — призёрами. Именно они представят Московскую область на федеральном этапе.
Участники выступали в двух возрастных группах и пяти номинациях. Свои номера показали школьные хоры, вокальные ансамбли, семейные коллективы, коллективы «Движения первых», а также участники спецноминации, посвящённой Владимиру Шаинскому.
Выступления приурочили к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Многие номера объединили патриотическую тематику и классические произведения, знакомые нескольким поколениям.
Конкурс помогает развивать детское хоровое движение, повышать уровень вокального мастерства и поддерживать интерес школьников к музыкальному и культурному наследию страны. Он также даёт детям возможность проявить инициативу и почувствовать себя частью большой творческой команды.
