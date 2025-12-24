Более 3 000 школьников Подмосковья выступили на хоровом конкурсе

24 декабря 2025, 16:21

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В Подмосковье прошёл региональный этап Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов. Площадкой мероприятия стала школа № 10 городского округа Реутов. Об этом сообщили в Минобразования Московской области.