В Раменском 1 января проведут новогодний «Забег обещаний»

24 декабря 2025, 17:49

оригинал Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

«Забег обещаний» состоится 1 января в Раменском. Особенностью этого спортивного мероприятия является то, что участники бегут не на результат или время, а к исполнению своих целей и желаний. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Забег начнётся в полдень, но организаторы просят прибыть на полчаса раньше, чтобы получить стартовый номер и успеть к разминке.





«Каждый участник может написать своё новогоднее желание на стартовом номере. Это могут быть как спортивные цели, так и жизненные планы», — говорится в сообщении.