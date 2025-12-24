В Раменском 1 января проведут новогодний «Забег обещаний»
«Забег обещаний» состоится 1 января в Раменском. Особенностью этого спортивного мероприятия является то, что участники бегут не на результат или время, а к исполнению своих целей и желаний. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Забег начнётся в полдень, но организаторы просят прибыть на полчаса раньше, чтобы получить стартовый номер и успеть к разминке.
«Каждый участник может написать своё новогоднее желание на стартовом номере. Это могут быть как спортивные цели, так и жизненные планы», — говорится в сообщении.Старт откроют у спортивного комплекса «Борисоглебский» со стороны озера. На мероприятие приглашают всех желающих без ограничений по возрасту и здоровью. Участие в мероприятии бесплатное.