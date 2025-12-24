Студенты-медики поздравили маленьких пациентов НИКИ детства с Новым годом

24 декабря 2025, 16:35

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В НИКИ детства в Подмосковье продолжают добрую традицию — создавать праздничную атмосферу для детей даже во время лечения. В преддверии Нового года к поздравлению юных пациентов присоединились студенты Мытищинского филиала Московского областного медицинского колледжа № 1, сообщили в подмосковном Минздраве.





Будущие медики не просто пришли в гости, а стали частью большого праздник. Они поддержали детей, пообщались с ними и помогли создать теплое, по-настоящему новогоднее настроение в стационаре. Директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что участие студентов — важный и ценный жест.

«Когда я училась в медицинском институте, меня всегда вдохновляла работа практикующих врачей — их преданность делу, умение слышать каждого пациента, особенно ребёнка, и находить нестандартные решения даже в самых сложных ситуациях. Сегодня радует, что новое поколение студентов с таким же энтузиазмом и искренностью идёт по этому пути», — подчеркнула директор учреждения.