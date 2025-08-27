Благоустроенный лесопарк «Банный лес» в Красноармейске откроют 27 сентября

27 августа 2025, 17:00

Благоустройство лесопарка «Банный лес» ведётся в городе Красноармейск Пушкинского округа. Открыть обновлённый лесопарк для посетителей планируют в конце сентября. Ход работ проверил замминистра благоустройства Московской области Денис Чижик. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В проверке также приняли участие депутат Мособлдумы, знаменитый лыжник Александр Легков и замглавы округа Елена Панькив.





«Работы идут по графику, официальная сдача объекта назначена на 27 сентября, но, возможно, получится немного быстрее. Обустройство уличного освещения, дорожек, спортивных и игровых площадок уже на финишной прямой. Тренажёры проверил лично», — отметил Александр Легков.