Гребцы из Пушкинского округа завоевали награды первенства России

27 августа 2025, 16:26

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Шесть медалей завоевали представители Пушкинского округа на первенстве России и Всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок в возрастных категориях до 19 и до 24 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Награду Всероссийских соревнований получила Серафима Бойко — она стала третьей в дисциплине С-1 на дистанции 200 метров. И пять медалей пушкинские спортсмены завоевали на соревнованиях в рамках первенства страны.





«Арина Барилко выиграла серебряную медаль в дисциплине К-4 на дистанции 200 метров, Семён Скоморохов стал вторым в дисциплине К-4 на дистанции 1000 метров, Анатолий Кулагин получил серебро в индивидуальной гонке на байдарке-одиночке (К-1) на дистанции 5000 метров и бронзу в эстафете 4х200 метров, а Алексей Черных и Пётр Савченко заняли второе место в составе экипажа С-4 на дистанции 200 метров», — говорится в сообщении.