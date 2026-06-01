Благоустроенный лесопарк «Чемпион» в Дзержинском посетили более 120 тыс. человек

Свыше 120 тысяч человек посетили лесопарк «Чемпион» в городе Дзержинский округа Люберцы после того, как в конце прошлого года там завершили работы по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Общая площадь лесопарка составляет 30,4 га. Благоустройство там провели при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва по региональному проекту «Парки в лесу».





«Лесопарк стал по-настоящему популярным местом отдыха. Здесь регулярно проходят и серьёзные спортивные соревнования, и различные праздники», — отметил глава округа Владимир Волков.