Благоустроенный лесопарк «Чемпион» в Дзержинском посетили более 120 тыс. человек
Свыше 120 тысяч человек посетили лесопарк «Чемпион» в городе Дзержинский округа Люберцы после того, как в конце прошлого года там завершили работы по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Общая площадь лесопарка составляет 30,4 га. Благоустройство там провели при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва по региональному проекту «Парки в лесу».
«Лесопарк стал по-настоящему популярным местом отдыха. Здесь регулярно проходят и серьёзные спортивные соревнования, и различные праздники», — отметил глава округа Владимир Волков.Он добавил, что всего в благоустроенном лесопарке состоялось уже свыше 80 мероприятий.
На территории есть спортивные и детские площадки, работает уличное освещение и камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».