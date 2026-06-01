Лечение в Детском центре им. Рошаля прошли около 500 тысяч пациентов
Почти полмиллиона юных пациентов прошли лечение в Детском научно-клиническом центре им. Л. М. Рошаля в Красногорске с момента его открытия в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Центр координирует работу всех региональных детских медучреждений. В его 36 отделениях работают лучшие специалисты со всей страны.
«Открытие Детского центра им. Л. М. Рошаля стало значимым событием для всей системы здравоохранения Подмосковья. С 2024 года лечение там прошли почти 500 тысяч детей как из Московской области, так и из других регионов. Специалисты Центра провели около 34,5 тыс. операций», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.В Центре оказывают помощь по 28 профилям, включая хирургический, неврологический, эндокринологический, инфекционный, кардиологический и др.