Жителям Подмосковья напомнили о способах голосования на выборах в сентябре

31 июля 2026, 11:28

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, голосование продлится три дня, а избиратели смогут выбрать наиболее удобный способ участия.