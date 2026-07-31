Жителям Подмосковья напомнили о способах голосования на выборах в сентябре
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, голосование продлится три дня, а избиратели смогут выбрать наиболее удобный способ участия.
Россиянам будет доступно несколько вариантов голосования: на избирательном участке, с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) или на дому при наличии соответствующих оснований.
В ЦИК напомнили, что для участия в дистанционном электронном голосовании необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и заранее убедиться в наличии доступа к своему аккаунту. Подать заявление на участие в ДЭГ можно до 14 сентября включительно.
После регистрации на дистанционное голосование избирателя исключат из списка для очного голосования, поэтому получить бумажный бюллетень он уже не сможет. В период с 18 по 20 сентября потребуется повторно авторизоваться на портале и завершить процедуру голосования.
Для тех, кто в дни выборов будет находиться не по месту регистрации, продолжит действовать механизм «Мобильный избиратель». Подать заявление можно с 3 августа по 14 сентября через портал «Госуслуги», МФЦ или территориальную избирательную комиссию. С 9 по 14 сентября такая возможность также будет доступна в участковых избирательных комиссиях.
Кроме того, проголосовать на дому смогут граждане, которые по состоянию здоровья, инвалидности или в связи с необходимостью ухода за другим человеком не смогут самостоятельно посетить избирательный участок. Заявления будут принимать с 10 сентября до 14:00 20 сентября.
Традиционный формат голосования также сохранится. Избирательные участки будут работать все три дня с 8:00 до 20:00. Узнать адрес своего участка можно на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.
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