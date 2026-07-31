В Апрелевке завершают капремонт детсада №22
Капитальный ремонт детского сада №22 в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа близится к завершению: сейчас готовность объекта превышает 91%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Площадь здания составляет более тысячи квадратных метров. Работы проводятся в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«В настоящее время в детсаду заканчивают ремонт фасада и кровли, чистовую отделку и монтаж инженерных сетей. Проводится пусконаладка и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.Открыть обновлённый детский сад должны в текущем году.
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