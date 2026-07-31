В Королёве модернизировали шесть котельных, три ВЗУ и шесть КНС
Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в округе Королёв затронула около 20 объектов, включая котельные, участки теплосети, водозаборные узлы и канализационно-насосные станции. О работах в этой сфере губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава округа Игорь Трифонов, сообщает пресс-служба правительства региона.
К настоящему моменту в Королёве модернизировали шесть котельных и построили одну новую. Теплоснабжение улучшилось для 63,7 тыс. жителей.
«В этом году модернизируют котельную «3,3А» в микрорайоне Юбилейный и котельную «Новые Подлипки». Серьезная работа ведется и в части водоснабжения и водоотведения. Модернизированы три водозаборных узла и шесть канализационно-насосных станций. Сейчас ведётся ремонт сети водоводов, питающих ТЭЦ, 37 социальных объектов и 262 многоквартирных домов», — рассказал Трифонов.Он добавил, что завершить эту работу должны до конца года. В результате водоснабжение улучшится для 68 тысяч человек.