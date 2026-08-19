Благоустроенный парк в Павловском Посаде готовят к открытию
Парк имени А. С. Потапова, расположенный в микрорайоне Ленский в Павловском Посаде, благоустроили. Торжественное открытие назначено на 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Качество проведённых работ проверил временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов.
«В рамках благоустройства в парке проложили удобную сеть тропинок, которые связывают парк со стадионом «Ленский», железнодорожной платформой и жилыми домам, создали спортивную зону, установили детскую площадку с игровой конструкцией в форме самолёта, обустроили набережную и очистили водоём», — говорится в сообщении.Кроме того, в парке обновили памятник Александру Семёновичу Потапову — постамент сделали шире и ниже, монумент развернули и оборудовали подсветкой.