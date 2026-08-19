В селе Темпы под Талдомом снесли аварийный дом на 12 квартир

19 августа 2026, 10:49

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный дом с 12 квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Московской улице в селе Темпы Талдомского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом построили 97 лет назад. Его общая площадь составляла более 480 квадратных метров.





«Обследование показало высокую степень физического и морального износа конструкций. Здание признали аварийным, а после того, как оттуда расселили жильцов, внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.