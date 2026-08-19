В селе Темпы под Талдомом снесли аварийный дом на 12 квартир
Двухэтажный дом с 12 квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Московской улице в селе Темпы Талдомского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом построили 97 лет назад. Его общая площадь составляла более 480 квадратных метров.
«Обследование показало высокую степень физического и морального износа конструкций. Здание признали аварийным, а после того, как оттуда расселили жильцов, внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В настоящее время демонтаж дома завершён. Участок, который он занимал, расчистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, примет администрация округа.